القيلولة الطويلة تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت دراسة استمرت 6 سنوات إن النوم لمدة 9 ساعات منتظمة، أو القيلولة الطويلة أثناء النهار، يزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والنتائج متشابهة كذلك مع أولئك الذين يحظون بنوم سيئ، مقارنة بأولئك الذين ينامون بشكل سليم.

فحصت الدراسة الصينية، التي نُشرت في مجلة طب الأعصاب، عادات النوم لدى نحو 32 ألف شخص من البالغين الأصحاء، بمتوسط عمر يبلغ 61.7 عامًا، على مدى فترة ست سنوات.

وكانت نتائج الدراسة كالتالي:

1- أولئك الذين قالوا إنهم ينامون 9 ساعات أو أكثر في الليلة، كانوا أكثر عرضة بنسبة 23 % للإصابة بسكتة دماغية من الأشخاص الذين ناموا من سبع إلى أقل من ثماني ساعات في الليلة.

2- وأولئك الذين يحظون بقيلولة أثناء النهار مدتها 90 دقيقة، كانوا أكثر عرضة في وقت لاحق للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 25% من الأشخاص الذين يأخذون قيلولة مدتها نصف ساعة أو أقل.

3- كان الأشخاص الذين يحظون بكل من عدد ساعات طويلة، وقيلولة أثناء الظهر معًا، أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 85% في وقت لاحق، من الأشخاص الذين كانوا ينامون بصورة معتدلة.

4- أما الأشخاص الذين أبلغوا عن رداءة نومهم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 29% للإصابة بالسكتة الدماغية في وقت لاحق، مقارنةً بالأشخاص الذين شعروا بأنهم يحظون بنوم جيد.

5- وأولئك الذين كانوا ينامون طويلًا، لكن نومهم سيئ، كانوا أكثر عرضة بنسبة 82% للإصابة بسكتة دماغية في وقت لاحق.

وقال مؤلف الدراسة شاومين شانغ، من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في ووهان، الصين: هناك حاجة إلى مزيد من البحث؛ لفهم كيف يمكن ربط القيلولة الطويلة والنوم لساعات أطول في الليل، بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.