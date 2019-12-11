الكشف عن #كأس_الدرعية_للتنس

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن كأس بطولة الدرعية للتنس المقرر إقامتها في ميدان الدرعية من 12 حتى 14 ديسمبر الجاري.

ويُقام الآن المؤتمر الصحافي الخاص بقرعة بطولة كأس الدرعية للتنس، وكشف رئيس هيئة الرياضة خلاله عن شكل الكأس المميز، وذلك حسب مقطع الفيديو الذي نشره حساب القنوات الرياضية السعودية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وتضم قائمة المشاركين في بطولة كأس الدرعية للتنس كلًا من؛ السويسري ستان فافرينكا، الروسي دانييل ميدفيدف، الإيطالي فابيو فوجيني، البلجيكي دافيد جوفين.

ويُشارك في كأس الدرعية للتنس أيضًا، كل من؛ الأمريكي جون أيسنر، والألماني يان لينارد ستراف، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي لوكاس بويل وجاييل مونفيس.