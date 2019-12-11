الكشف عن #كأس_الدرعية_للتنس

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن كأس بطولة الدرعية للتنس المقرر إقامتها في ميدان الدرعية من 12 حتى 14 ديسمبر الجاري.
ويُقام الآن المؤتمر الصحافي الخاص بقرعة بطولة كأس الدرعية للتنس، وكشف رئيس هيئة الرياضة خلاله عن شكل الكأس المميز، وذلك حسب مقطع الفيديو الذي نشره حساب القنوات الرياضية السعودية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
سمو رئيس #هيئة_الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يكشف عن #كأس_الدرعية_للتنس 🏆🎾
@Muath_09 pic.twitter.com/w8KqWeI3VU
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 11, 2019
وتضم قائمة المشاركين في بطولة كأس الدرعية للتنس كلًا من؛ السويسري ستان فافرينكا، الروسي دانييل ميدفيدف، الإيطالي فابيو فوجيني، البلجيكي دافيد جوفين.
ويُشارك في كأس الدرعية للتنس أيضًا، كل من؛ الأمريكي جون أيسنر، والألماني يان لينارد ستراف، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي لوكاس بويل وجاييل مونفيس.
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