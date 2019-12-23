الكويكبي ينعش تدريبات الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

انتظم النجم محمد الكويكبي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الماضية.

وأوضح نادي الاتفاق أن محمد الكويكبي يخضع إلى برنامج لياقي مع المعد البدني إلى جانب نجم الفريق الأول لكرة القدم، السلوفاكي فيليب كيش.

وكان محمد الكويكبي قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ أثناء تواجده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الشهر الماضي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل أن يعود للمشاركة اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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