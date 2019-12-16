الليرة التركية في أضعف مستوياتها

المواطن - متابعة

تراجعت الليرة التركية حوالي 0.6 بالمائة أمام الدولار، مسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين، بفعل بواعث القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وسجلت الليرة 5.8455 مقابل الدولار، متراجعة نحو 0.6 بالمائة عن إغلاق يوم الجمعة الماضي البالغ 5.8120.

وفي وقت سابق، لامست العملة 5.8505 وهو أضعف مستوى لها منذ 22 أكتوبر الماضي.

وقال بيوتر ماتيس، محلل عملات الأسواق الناشئة في بنك رابو: “العملة التركية هي أضعف عملات الأسواق الناشئة في مستهل تداولات الأسبوع الحالي”، مضيفًا أن: “السبب الرئيسي هو أن تلك التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا قد تتصاعد. تصريحات أردوغان تهديد صريح أثار قلق المستثمرين”.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 9 بالمائة من قيمتها هذا العام لأسباب في مقدمتها المخاوف من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن.