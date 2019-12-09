الليلة.. أمسية شعرية لـ حامد زيد في البوليفارد

المواطن - الرياض

يشهد موسم الرياض، مساء اليوم، أمسية للشاعر المتألق حامد زيد على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد.

وعلق حامد زيد بتغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قال خلالها: “اليوم إن شاء الله موعدي مع أهل الرياض في أول أمسية شعرية لي في عاصمة الشعر (الرياض)، الاثنين 9 ديسمبر

الساعة 8:30 مساء، على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد، ويا هلا بالجميع”.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

اليوم إن شاءالله موعدي مع اهل الرياض في أول أمسية شعرية لي في عاصمة الشعر ( #الرياض )🇰🇼💘🇸🇦 الاثنين 9 ديسمبر

الساعه 8:30 مساء

على مسرح ابو بكر سالم في #البوليفارد

وياهلا بالجميع 🌹#حامد_زيد_بالبوليفارد#الوعد_9_ديسمبر pic.twitter.com/RjPLlp5hFr — حامد زيد (@hamedzaidq8) December 9, 2019