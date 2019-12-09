الليلة.. أمسية شعرية لـ حامد زيد في البوليفارد
على مسرح أبو بكر سالم

الليلة.. أمسية شعرية لـ حامد زيد في البوليفارد

2019/12/09
الساعة 10:25 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

يشهد موسم الرياض، مساء اليوم، أمسية للشاعر المتألق حامد زيد على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد.

وعلق حامد زيد بتغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قال خلالها: “اليوم إن شاء الله موعدي مع أهل الرياض في أول أمسية شعرية لي في عاصمة الشعر (الرياض)، الاثنين 9 ديسمبر

الساعة 8:30 مساء، على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد، ويا هلا بالجميع”.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الوليد بن طلال وآل الشيخ يرفعان كأس أبطال آسيا
    •
  • تفاصيل حفل #الهلال في البوليفارد
    •
  • احتفال عالمي بـ #الهلال في البوليفارد .. الخميس
    •
  • إقبال تاريخي وشاشة عملاقة.. ليلة سهم تجمع الكبار في موسم الرياض
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :