الليلة.. خالد الفيصل ضيف برنامج في الصورة مع المديفر

الليلة.. خالد الفيصل ضيف برنامج في الصورة مع المديفر

2019/12/02
الساعة 2:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر، مساء اليوم الاثنين، من خلال برنامج في الصورة على شاشة روتانا خليجية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

تذاع الحلقة في تمام الساعة الـ 9:30 من مساء اليوم على قناة روتانا خليجية، يتحدث خلالها الأمير خالد الفيصل عن الذكريات وقصص العقود الماضية في الإمارة والفكر والثقافة.

 

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