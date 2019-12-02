الليلة.. خالد الفيصل ضيف برنامج في الصورة مع المديفر

المواطن - الرياض

يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر، مساء اليوم الاثنين، من خلال برنامج في الصورة على شاشة روتانا خليجية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

تذاع الحلقة في تمام الساعة الـ 9:30 من مساء اليوم على قناة روتانا خليجية، يتحدث خلالها الأمير خالد الفيصل عن الذكريات وقصص العقود الماضية في الإمارة والفكر والثقافة.