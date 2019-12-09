المالية تخصص نسخة للمواطن عن ميزانية 2020 وأهم المستهدفات
في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية

المالية تخصص نسخة للمواطن عن ميزانية 2020 وأهم المستهدفات

2019/12/10
الساعة 12:57 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قدمت وزارة المالية نسخة ملخصة لشرح المعلومات الأساسية الخاصة بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين.

وتقدم نسخة المواطن ملخصًا للآفاق الاقتصادية ومصادر الإيرادات ومجالات الإنفاق الحكومي، إضافة إلى أبرز الانجازات التي تحققت خلال عام 2019 وأهم مستهدفات عام 2020.

وقدمت المالية في نسخة المواطن تعريفات لمصطلحات هامة منها الميزانية وفائض وعجز الميزانية، وما هو الدين والاحتياطيات الحكومية، وما هي الإيرادات والنفقات وبرنامج تحقيق الرؤية.

كما سلطت الضوء على رحلة إعداد ميزانية 2020 وتنفيذها، بالإضافة إلى أهم التطورات المالية والاقتصادية في عام 2019، ولمحة عن تطورات العام الحالي وتقديرات عام 2020.

ويمكن الاطلاع على النسخة الملخصة لشرح الميزانية عبر الرابط هنا 

 

 

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