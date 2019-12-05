المدلج: العابد أفضل من بيكهام كموهبة

المواطن - مروة نبيل

علق الإعلامي حافظ المدلج على قرار المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو باستبعاد النجم نواف العابد من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس العالم للأندية 2019.

وتحدث المدلج عن نجم الهلال قائلًا: “اسمح لي أضرب مثالًا بلاعبين في رأيي هم أقل موهبة كمهارة وفن من نواف العابد إريك كانتونا وديفيد بيكهام هذا الثنائي من أعظم اللاعبين الذين مروا على تاريخ مانشستر يونايتد وإلى اليوم ذكرهم موجود”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “حتى الآن عندما يتحدث كانتونا الجميع يسمع له، وبيكهام غير كرة القدم في أمريكا والآن يملك نادي ميامي، لعب في ريال مدريد وإيه سي ميلان، ولكن السبب الرئيس أنهم يتمرنون صح”.

#رياضة_ميديا حافظ المدلج :

نواف العابد أفضل كموهبه من ديفيد بيكهام ومشكلة العابد أنه لايتدرب ، وبيكهام ما يتميز به هو التدريب المستمر. pic.twitter.com/rANiBGt9RK — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 5, 2019

وأضاف: “كانتونا عندما حضر إلى مانشستر يونايتد طلب من فيرجسون أن يظل أحد المدربين معه لمدة ساعة زيادة، التدريب يصنع الإتقان بيكهام كانتونا ليسوا عباقرة في الموهبة ليسوا مثل رونالدينيو أو نواف العابد”.

وواصل المدلج قائلًا: “ولكن رونالدينيو ونواف العابد لا يعطون في جميع المباريات، نواف العابد أفضل من بيكهام كموهبة، فهو ليس فنانًا.. بيكهام عرضيته هدف، لأنه يتمرن، بعد التدريبات يظل ساعتين للتمرين على العرضيات”.

وبشأن غياب نواف العابد عن كأس العالم للأندية 2019، علق المدلج قائلًا: “لأنه لا يتدرب، المدرب رازفان لوشيسكو يراه في التمرين، لا يؤدي التدريبات من القلب، يريد اللاعب الملتزم ويركز في التدريبات لكيلا يصاب ويكون إضافة للفريق”.