المدني يحذر من أمطار #جازان : تستمر حتى الثامنة
مع رياح تؤدي إلى تدني الرؤية

المدني يحذر من أمطار #جازان : تستمر حتى الثامنة

2019/12/11
الساعة 11:55 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، و الحرث ، والداير بني مالك ، والدرب ، والريث ، و الطوال ، والعارضة ، والعيدابي ، وبيش ، و صامطة ، وصبيا ، وضمد ، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً .
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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