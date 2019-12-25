المدني يحذر من أمطار مكة: اتخذوا التدابير اللازمة
تستمر حتى الـ 8 مساء بحسب الأرصاد

المدني يحذر من أمطار مكة: اتخذوا التدابير اللازمة

2019/12/25
الساعة 9:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات أضم والجموم العاصمة المقدسة، الطائف, وميسان، والكامل، والعرضيات تستمر حتى الـ 8 مساء.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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