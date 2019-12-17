المدني يكثف الرقابة على منشآت الإيواء السياحي بعسير

المواطن - واس

تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير حملة السلامة الوقائية لمنشآت الإيواء السياحي والمدن الترفيهية والألعاب بالمنطقة، استعداداً لقرب إجازة منتصف العام.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه تم الوقوف على 600 منشأة من منشآت الإيواء السياحي بمنطقة عسير منذ انطلاق الحملة، حيث تم رصد 120 ملاحظة سلامة خلال المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن الحملة تشمل الكشف على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمواقع الترفيهية ومدن الألعاب بالمنطقة, بهدف التأكد من توفر وجاهزية وسائل السلامة, وإزالة مسببات الحوادث, والمساهمة في رفع مستوى الوعي الوقائي بتلك المواقع التي من المتوقع أن ترتفع نسبة الإشغال بها وازدياد عدد الزوار للمنطقة خلال فترة الإجازة.