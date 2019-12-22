المركز الرابع وخطأ المعيوف يُحددان أولى صفقات الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبحت الرغبة مُلحة لدى إدارة الهلال بالتركيز على تدعيم صفوف حراسة المرمى في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الأخطاء التي ارتكبها الحارس عبدالله المعيوف في مباراتي فلامنغو البرازيلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية.

وكان المعيوف أخطأ في الهدف الثاني والثالث لنادي فلامنغو في لقاء دور نصف النهائي يوم الثلاثاء الماضي، كما أخطأ أيضًا في الهدف الأول لنادي مونتيري بالأمس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وتُفكر الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل في ضم الحارس فواز القرني حارس مرمى نادي الاتحاد مقابل 15 مليون ريال، خاصة أن فواز القرني قدم مستوى مميزًا مع المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24 الأخيرة.

أو قد تتجه الإدارة الهلالية للتعاقد مع الحارس مصطفى ملائكة حارس مرمى النادي الفيصلي.

وقيل إن الهلال قد يُرحب بانتقال نواف العابد لصفوف الاتحاد في صفقة تبادلية مع العميد للتعاقد مع فواز القرني.

من ناحية أخرى، قالت تقارير إخبارية إن جيوفنكو شعر بأنه أدى مهمته مع الهلال بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا والذهاب للمونديال، حيث طلب من الإدارة السماح له بالرحيل في يناير.

وربما توافق إدارة الهلال على رحيل جيوفنكو، ولكن في حال أتى بعرض مالي مناسب.

وكان جيوفنكو، انضم لفريق الهلال في يناير 2019 قادمًا من نادي تورنتو الكندي.

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