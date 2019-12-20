المروب يروي لـ”المواطن” قصة نقل عمته للعلاج من شعبة نصاب لحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

رفض مستشفى “شعبة نصاب”، 135 كيلو شمال غرب حفر الباطن، والتي تتبع لمنطقة الحدود الشمالية، تحويل مسنة تعرضت لكسر في الورك إلى أحد مستشفيات حفر الباطن؛ وذلك بحجة أن حفر الباطن لا تتبع منطقة الحدود الشمالية ويجب تحويلها إلى مستشفى عرعر الذي يبعد 426 كيلو؛ لكونه يتبع المنطقة الشمالية.

وفي تصريحات لـ”المواطن” قال ابن أخ المسنة شاهر المروب: عمتي كبيرة بالسن، وهي من سكان حفر الباطن، وأتت في زيارة إلى روضة الهباس لزيارة الأقارب، وعند صباح يوم الاثنين سقطت، وتم الاتصال بالهلال الأحمر بمركز روضة هباس، وتم إسعافها إلى مستشفى شعبة نصاب العام، وتم أخذ الأشعة والفحوصات الأولية التي بينت أن لديها كسرًا بالورك وتحتاج إلى أخصائي عظام، وهو غير موجود بمستشفى شعبة نصاب العام.

وأضاف أنه تم بعد ذلك طلب تحويل الحالة إلى أقرب مستشفى فتم قبول طلب الحالة في البرج الطبي بعرعر 430 كيلو من مستشفى شعبة نصاب و600 كيلو من منزلها في حفر الباطن؛ فرفضت ذلك لبعد المسافة، وكذلك ليس لها أحد بعرعر، فتم رفع أكثر من شكوى عن طريق الاتصال بـ937 ولكن دون فائدة؛ فتم الانتظار ما يقارب 6 ساعات لكي يتم تحويلها لحفر الباطن 135 كيلو ولكن دون فائدة.

وتابع المروب قائلًا: “أحد الموظفين بمستشفى شعبة نصاب قال لي هذه توجيهات فرع وزارة الصحة بالحدود الشمالية لكي لا ينزل مستوى أداء المنطقة بين مناطق المملكة في حال نقلها إلى مستشفيات خارج المنطقة”.

وأشار المواطن شاهر المروب: “قمت بتجهيز سيارة جمس وتم وضع فراش من الإسفنج وبطانية وتجهيز وسيلة نقل مريحة، وتم التوقيع على جميع الأوراق لإخلاء المسؤولية من المستشفى وأخذ المريضة من شعبة نصاب إلى مستشفى حفر الباطن المركزي الذي استقبل المريضة بكل تفانٍ وقام بإجراء الفحوصات اللازمة، وتم إقرار إجراء عملية جراحية للورك”.

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