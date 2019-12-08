المرور: أوقفوا المركبات في الأماكن المخصصة

المواطن - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يجب على قائدي المركبات الحرص على إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة، بعيدًا عن المنعطفات أو قمم الطريق أو ملتقيات الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الأحد، على أن وقوف المركبة في الأماكن غير المخصصة يعرض سلامة الآخرين للخطر.

وأضافت أنه يجب استخدام حزام الأمان أثناء القيادة؛ حيث إنه يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية.

وقالت: إن حزام الأمان يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية بنسبة 50% للسائق والراكب الأمامي، وبنسبة 75% لركاب المقعد الخلفي.