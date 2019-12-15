المرور: الإشارات التحذيرية تحمي من الخطر

المواطن - الرياض

أكدت إدارة المرور أن الإشارات التحذيرية تساهم في تنبيه وتحذير السائقين وكافة مستخدمي الطريق من أخطار أو أوضاع خطرة قائمة أو محتملة لتجنبها.

وشددت المرور، عبر حسابها بموقع تويتر، على ضرورة وضع العلامات التحذيرية لتنبيه السائقين ومستخدمي الطرق؛ لأنها تحمي من العديد من الأخطار.

ولفتت المرور إلى أن وقوف المركبة في الأماكن غير المخصصة يعرض سلامة الآخرين للخطر.

وأضافت أنه يجب استخدام حزام الأمان أثناء القيادة؛ حيث إنه يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية.

وقالت: إن حزام الأمان يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية بنسبة 50% للسائق والراكب الأمامي، وبنسبة 75% لركاب المقعد الخلفي.