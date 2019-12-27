المرور تحذر من عدم تجديد الرخصة في وقتها
غرامة 100 ريال عن كل سنة تطويف

المرور تحذر من عدم تجديد الرخصة في وقتها

2019/12/27
الساعة 7:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد إدارة المرور أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا يفرض على قائد المركبة غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

جاء ذلك ردًّا من المرور على استفسارات في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، مساء اليوم الجمعة، كما كشفت عن طريقة إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًّا عبر منصة أبشر.

وقالت المرور: إنه أولًا يجب تسجيل الدخول عبر منصة أبشر، ثم اختيار خدمات المركبات، وبعدها اختيار خيار مبايعة المركبات، وأخيرًا اتباع الخطوات التي ستظهر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عن الخدمة التي تأتي ضمن 13 خدمة تسهل الإجراءات أمام المواطنين والمقيمين.

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