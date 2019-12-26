المريسل يُطالب بمعاقبة جيوفنكو

المواطن - محمد سمعه

طالب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم الهلال بعد ما بدر منه تجاه عبدالعزيز الناشي لاعب الحزم في لقاء الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس الخميس.

وكان جيوفنكو دخل في مشادة مع الناشي لكن نجم الهلال لم يتلق أي بطاقة صفراء أو حمراء بعد تصرفه.

وكتب المريسل عبر حسابه في تويتر: الاختبار الأول للحكم المحلي بعد مشروع عودته، من المسؤول عن هذه الفوضى، وهل يعقل بأنه لا يوجد أي قرار من حكم اللقاء شكري الحنفوش.

وأضاف المريسل: شخصيًا كنت من المناصرين لعودة الحكم السعودي، ولكن هذه الفوضى إذا مرت دون أي قرار يفقد الشارع الرياضي ثقته في التحكيم التي نحاول أن نستعيدها سويًا، سننتظر ونرى.

الاختبار الاول للحكم المحلي بعد مشروع عودته

من المسؤول عن هذه الفوضى !؟

وهل يعقل لايوجد أي قرار اداري من حكم المباراة #شكري_الحنفوش !؟

شخصياً كنت من مناصرين ذلك المشروع ، لكن هذه الفوضى اذا مرت دون اي قرار فهذا يفقد الشارع الرياضي لثقته التي نحاول ان نستعيدها سوياً

ننتظر ونشوف

. https://t.co/HR6wbSxXfa — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 26, 2019

ونجا نادي الهلال من هزيمة محققة أمام الحزم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد التعادل بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليبدأ الشوط الثاني بإثارة كبيرة من قبل نادي الحزم الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب منصور حمزي بالدقيقة الثالثة والخمسين.

لم يهدأ نادي الهلال وظل يبحث عن هدف التعادل، حتى نجح النجم الإيطالي جيوفنكو في إحراز هدف التعادل للهلال بعد تصويبة مخادعة لحارس مرمى الحزم بالدقيقة الحادية والتسعين.

وأصبح رصيد الهلال بعد التعادل 21 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد الحزم 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

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