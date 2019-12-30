المسابقات تعلن جدول مباريات الدور الثاني من دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، جدول مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق يوم 30 يناير، على أن يختتم منافساته 30 مايو 2020.

وأوضحت اللجنة، في بيانها، أنها عملت طوال الأسبوع الماضي على التنسيق مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، وعقدت معهم اجتماعًا بالأمس في مقر الرابطة بالرياض، لمناقشة مواعيد مباريات الفرق المشاركة في الآسيوية والخروج بالحلول المناسبة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، يليه الهلال بـ24 نقطة، ولكنه يملك مباراتين مؤجلتين.

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