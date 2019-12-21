المسحل مثنيًا على الهلال: قدم صورة مضيئة للكرة السعودية

المواطن - محمد سمعه

هنأ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الهلال بمجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه لاعبو الهلال خلال مشاركتهم بكأس العالم للأندية 2019.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر، أن المسحل أثنى على المستويات الفنية التي صاحبت أداء الهلال في مبارياته بالبطولة حيث عكست صورة مضيئة عن الكرة السعودية، في ظل الاهتمام والدعم الكبيرين الذي تحظى به الكرة السعودية من القيادة الحكيمة والهيئة العامة للرياضة.

وتمنى ياسر المسحل كل التوفيق للأندية السعودية في المحافل الخارجية المقبلة.

وكان الهلال احتل المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام نادي مونتيري المكسيكي بركلات الجزاء الترجيحية.

وسجل هدفي الهلال في شباك مونتيري المكسيكي كل من الفرنسي بافيتيمبي غوميز واللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

تابعنا على تواصل معنا على