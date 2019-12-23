المسند يتوقع هطول أمطار على ثلاث مناطق

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، حالة من الاستقرار الجوي تسود أجواء المملكة.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الاستقرار الجوي العام مستمر في معظم المناطق، والكتلة الهوائية الباردة الجافة ما زالت تؤثر في أجواء السعودية، وقد تُستثنى أجزاءٌ من مناطق مكة عسير الباحة، فقد تتشكّل السحب وتهطل بعض الأمطار المتفرقة.

وأضاف: “تكون الشمس في مثل هذه الأيام قريبة من كوكب الأرض؛ لذا نرى قرصها عند الغروب جميلاً كبيراً ومختلفاً عن شمس فصل الصيف، والفرق في المسافة بين فصلَي الشتاء والصيف نحو 5 ملايين كم (بمعنى أن الأرض أقرب في الشتاء إلى الشمس، وميل محورها هو المتسبّب في شدة الحر والبرد وليست المسافة).

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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