المسند يحذر من النظر إلى الشمس وقت الكسوف الحلقي

المواطن - الرياض

حذر أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، من النظر إلى الشمس يوم الخميس المقبل أثناء الكسوف الحلقي الذي تشهده المملكة والذي يتزامن مع خروج الطلاب والطالبات من مدارسهم.

وقال المسند ظاهرة الكسوف الحلقي يوم الخميس القادم هو الأول الذي يعبر أراضي السعودية منذ 97 سنة، وعليه لم يشاهد السعوديون الأحياء منهم الآن، هذه الظاهرة في أرضهم من قبل، حتى من كانت أعمارهم فوق 97 سنة بقليل.

وتابع المسند في سلسلة تغريدات : النظر إلى الشمس خطر جدًا على شبكية العين سواء كانت الشمس كاسفة أم لا، وعليه أهيب بالجميع بتجنب النظر إليها مباشرة أو حتى باستخدام نظارات شمسية أو أفلام محترقة ونحوها؛ نظرًا لخطورة الأشعة المرئية والمباشرة على العين، والتي قد تصيب بالعمى المؤقت، حتى مع استخدام نظارات خاصة بالكسوف.

وقال المسند : ونظرًا لأن الكسوف سيقع في وقت حرج وهو خروج الطلاب والطالبات من بيوتهم إلى المدارس صباح الخميس، فسيدفعهم الفضول إلى رؤية الكسوف، والمشهد الكوني المخيف؛ وعليه أهيب بوزارات الصحة، الإعلام والتعليم سرعة توعية وتوجيه الناس في هذا الشأن.

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