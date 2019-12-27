المصيليخ: مستوى الحزم رائع.. وتغيير أسلوب اللعب يؤثر عليه

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية ضد الكبار.

وعلق الكاتب الرياضي عبدالله المصيليخ على مستوى الفريق الحزماوي هذا الموسم قائلًا: “يقدم نادي الحزم مستويات رائعة أمام الأندية الكبيرة، وعلى العكس أمام الأندية المنافسة له”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “يستطيع نادي الحزم هزيمة أي فريق في الدوري، ولكن تغيير أسلوب اللعب وعدم الثبات عليه هو ما يعيبه”.

وأضاف: “تتميز أندية النصر، الهلال، الأهلي والتعاون بمستوياتها الفنية، وبالمقابل نتائج نادي الحزم أمام هذه الأندية تعد إيجابية وهذا ما يميزه”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “على منسوبي نادي الحزم معرفة نقاط قوة ناديهم والتركيز والثبات عليها، أما محاولة تغيير شخصية النادي فهي لا تصب في مصلحته”.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم 15 نقطة، ليحتل المركز العاشر بشكل مؤقت في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 3 مواجهات، والخسارة في 6 لقاءات.

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