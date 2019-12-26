المعيوف يحسم موقفه من تجديد عقده مع الهلال

المواطن - مروة نبيل

حسم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبد الله المعيوف موقفه من تجديد عقده مع الزعيم، والذي سينتهي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وأكد عبدالله المعيوف على اتفاقه مع إدارة نادي الهلال على تجديد عقده، ولكنه نفى الأنباء المتداولة بشأن التوقيع على عقود جديدة لمدة 3 سنوات، مشددًا على أنه لم يتم الاتفاق على المدة حتى الآن.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “أنا ابن النادي، واتفقت مع الإدارة الهلالية على تجديد عقدي وما تبقى هو تحديد المدة فقط، ولن أختلف معهم في أي شيء، ولا مشكلة لدي بالبقاء لـ 10 سنوات بالهلال”.

وعن مباراة الحزم والهلال، علق المعيوف قائلًا: “جاهزون لمباراة الحزم، وسنقدم كل ما في وسعنا، والأهم بالنسبة لنا حصد الثلاث نقاط، وسنكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله”.

وأضاف: “نعم، الفريق دخل في دائرة الإرهاق والتعب نظير ضغط المباريات المحلية والدولية، ولدينا أربعة لاعبين تقريبًا سيغيبون عن مباراة الحزم”.

واختتم المعيوف تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “اللاعبون الموجودون قادرون على تقديم الأفضل وتحقيق المطلوب وإسعاد الجماهير الهلالية الكبيرة”.

تابعنا على تواصل معنا على