المغامسي: لا شبهة في الزواج من اليهودية أو النصرانية

المواطن - الرياض

قال إمام وخطيب مسجد قباء، الشيخ صالح المغامسي: إنه لا شبهة في الزواج من الكتابيات يهودية كانت أم نصرانية، موضحًا أن الزواج من الكتابيات الحق أنه لا شبهة فيه؛ لوجود النص الشرعي فيه.

وأضاف المغامسي خلال برنامجه “الأبواب المتفرقة” على قناة إم بي سي، أن أهل الكتاب إذا ذُكروا، فالمراد بهم اليهود والنصارى، وهم أهل الكتابيْن قبلنا اليهود كتابهم التوراة والنصارى كتابهم الإنجيل، متابعًا أن الذي عليه جمهور العلماء والفتوى قديمًا وحديثًا وعمل الناس على أنه يجوز الزواج من الكتابيات إن كانت يهودية أم نصرانية، ما دامت تنتسب إلى اليهود أو تنتسب إلى النصارى بصرف النظر عن التثليث أو قول عزير ابن الله.

وتابع الشيخ المغامسي: يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الكتابية، وأما مسألة الأفضلية والإقدام والإحجام في مثل هذا النكاح فيختلف من حيث الزمان والمكان وقدرة الرجل؛ فلا يدخله باب التحريم والتحليل وإنما التوجيه والإرشاد.