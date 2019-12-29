المفوضية الأوروبية: إنقاذ اتفاق إيران صعب جدًّا

المواطن - متابعة

أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الجديدة، أورسولا فون دير لين، التي تم تعيينها قبل أقل من شهر، أن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني أصبح صعبًا جدًّا، في ظل تباين الخلافات مع طهران حول تقليص التزاماتها النووية.

وبحسب إذاعة “فردا الأمريكية، أكدت فون دير لين، في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، الجمعة، أن إنقاذ الصفقة النووية مع إيران أصبح أكثر صعوبة دون أن توضح أسباب ذلك.

ونقلت صحيفة “لا ريبوبليكا” عن أورسولا فون دير لين قولها: إن “الأمر أصبح أصعب وأصعب، ولكي تنجح الصفقة فمن الضروري لإيران أيضًا أن تفي بالاتفاق، إلا أن القضية في خطر متزايد”.

وكانت إيران قد انتقدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لفشلها في إنقاذ الصفقة النووية المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الموقعة بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى في عام 2015 من خلال حماية الاقتصاد الإيراني بالالتفاف على العقوبات الأمريكية.

ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق من جانب واحد في مطلع مايو من العام الماضي، وأعادت فرض العقوبات، يواجه الاقتصاد الإيراني انهيارًا متسارعًا.

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