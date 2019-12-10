الملك سلمان في ختام قمة الخليج : نتعاون على البر والتقوى ويدنا واحدة

المواطن - الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن دول مجلس التعاون تتعاون على البر والتقوى وتعمل معًا وتتحاور بكل صراحة.

وقال خادم الحرمين ردًا على أمير الكويت في ختام القمة الخليجية التي عقدت بالرياض اليوم: نحن نتعاون على البر والتقوى ويدنا واحدة، واجتماعاتنا تثبت موقفنا وتجعلنا دائمًا متعاونين، ونتحدث مع بعضنا بكل صراحة.

وكان أمير دولة الكويت، سمو الشيخ، صباح الأحمد الجابر قال إن بيان القمة الخليجية التي عقدت في قصر الدرعية بالرياض اليوم هو الطريق لمستقبل دول مجلس التعاون.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا في بيانهم الختامي أن الاعتداء على أي دولة من دول المجلس هو اعتداء على كل أعضاء المجلس.

وشدد قادة دول مجلس التعاون على أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله.

وأكد البيان على ضرورة التكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون.