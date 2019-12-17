الملك سلمان في مكتبه .. صِدْق اللِّقاءِ وإِنْجاز المَواعِيدِ

المواطن - تصوير: بندر الجلعود

ابتهل المواطنون بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدوام الصحة والعافية إثر تداول صورة له “حفظه الله” في مكتبه .

وظهر خادم الحرمين الشريفين منهمكاً في العمل وقراءة أوراق وملفات أمامه لشؤون الدولة .

الصورة نشرها بندر الجلعود عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، وتفاعل معها المواطنون بالدعاء لخادم الحرمين بموفور الصحة والعافية ، حيث غرد محمد الزهراني بقوله:

اللهم أطل في عمره، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة الأمينة، اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك اللهم أدم عليها نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادتنا الرشيدة”.

وقال المغرد أبو فواز : حفظه الله وأطال في عمره، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

وعلق آخر بقوله:

عَوَّدْتَ نَفْسَكَ عاداتٍ خُلِقْتَ لَها

صِدْقَ اللِّقاءِ وإِنْجازَ المَواعِيدِ