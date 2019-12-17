الملك سلمان في مكتبه .. صِدْق اللِّقاءِ وإِنْجاز المَواعِيدِ

المواطن - تصوير: بندر الجلعود
ابتهل المواطنون بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدوام الصحة والعافية إثر تداول صورة له “حفظه الله” في مكتبه .
وظهر خادم الحرمين الشريفين منهمكاً في العمل وقراءة أوراق وملفات أمامه لشؤون الدولة .
الصورة نشرها بندر الجلعود عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، وتفاعل معها المواطنون بالدعاء لخادم الحرمين بموفور الصحة والعافية ، حيث غرد محمد الزهراني بقوله:
اللهم أطل في عمره، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة الأمينة، اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك اللهم أدم عليها نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادتنا الرشيدة”.
وقال المغرد أبو فواز : حفظه الله وأطال في عمره، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.
وعلق آخر بقوله:
عَوَّدْتَ نَفْسَكَ عاداتٍ خُلِقْتَ لَها
صِدْقَ اللِّقاءِ وإِنْجازَ المَواعِيدِ
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