الملك سلمان في مكتبه .. صِدْق اللِّقاءِ وإِنْجاز المَواعِيدِ
تفاعل المواطنون بالدعاء بموفور الصحة والعافية

الملك سلمان في مكتبه .. صِدْق اللِّقاءِ وإِنْجاز المَواعِيدِ

2019/12/17
الساعة 2:04 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - تصوير: بندر الجلعود

ابتهل المواطنون بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدوام الصحة والعافية إثر تداول صورة له “حفظه الله” في مكتبه .

وظهر خادم الحرمين الشريفين منهمكاً في العمل وقراءة أوراق وملفات أمامه لشؤون الدولة  .

الصورة نشرها بندر الجلعود عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، وتفاعل معها المواطنون بالدعاء لخادم الحرمين بموفور الصحة والعافية ، حيث  غرد محمد الزهراني بقوله:

اللهم أطل في عمره، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة الأمينة، اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك اللهم أدم عليها نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادتنا الرشيدة”.

وقال المغرد أبو فواز : حفظه الله وأطال في عمره، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

وعلق آخر بقوله:

عَوَّدْتَ نَفْسَكَ عاداتٍ خُلِقْتَ لَها
صِدْقَ اللِّقاءِ وإِنْجازَ المَواعِيدِ

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رهين المحبسين
ضيف
رهين المحبسين

الله يطول عمره ويحفظه من كل شر

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1 يوم
علي
ضيف
علي

حفظك الله سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واطال في عمرك وحفظ ولي عهدك الامير محمد بن سلمان

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1 يوم


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