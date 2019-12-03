الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التونسي في ضحايا الحافلة 
الحادث وقع في عين السنوسي ونتج عنه وفيات وإصابات

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التونسي في ضحايا الحافلة 

2019/12/03
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك: “علمنا بنبأ حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية التونسية من كل سوء ومكروه؛ إنه سميع مجيب”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما خلفه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين؛ إنه سميع مجيب”.

 

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