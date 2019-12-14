الملك سلمان وولي العهد يهنئان بوريس جونسون
بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة البريطانية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان بوريس جونسون

2019/12/14
الساعة 5:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لدولته، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لدولته، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان عبدالمجيد تبون
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء #بولندا
    •
  • مهنية تقييم محمد بن سلمان لقيمة أرامكو تلجم المشككين
    •
  • محمد بن سلمان قالها قبل 3 سنوات: قيمة أرامكو ستتخطى 2 تريليون دولار
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :