الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر

2019/12/17
الساعة 10:05 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. القصبي: ولي العهد وجّه بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين
    •
  • برقيتا تعزية من الملك سلمان وولي العهد لأسرة الحارثي
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان
    •
  • القيادة تعزي رئيس النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :