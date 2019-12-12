الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء #بولندا
بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء #بولندا

2019/12/12
الساعة 10:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية بولندا برئاسته.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد – أيده الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة .

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية بولندا برئاسته.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية بولندا الصديق .

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • مهنية تقييم محمد بن سلمان.. قيمة أرامكو تصل ترليوني دولار
    •
  • محمد بن سلمان قالها قبل 3 سنوات: قيمة أرامكو ستتخطى 2 تريليون دولار
    •
  • ولي العهد يلتقي بطل نزال الدرعية آنتوني جوشوا
    •
  • فيديو.. العرفج عن اكتتاب أرامكو: محمد بن سلمان وعد فأوفى
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :