الملك سلمان يتلقى اتصالًا من أردوغان للعزاء في الأمير متعب 

الملك سلمان يتلقى اتصالًا من أردوغان للعزاء في الأمير متعب 

2019/12/03
الساعة 9:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد – رحمه الله -.

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