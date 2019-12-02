الملك سلمان يتلقى برقيات عزاء من حكام الشارقة وعجمان وأم القيوين

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم الشارقة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وأعرب حاكم الشارقة عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تلقى برقيات تعزية مماثلة من الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء من الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

وأعرب حاكم عجمان عن صادق تعازيه و مواساته في وفاة المغفور له – بإذن الله – الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تلقى برقيتي عزاء مماثلتين من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

وتلقى أيضًا الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء من الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم أم القيوين في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وأعرب حاكم أم القوين عن صادق تعازيه و مواساته بوفاة المغفور له – بإذن الله – الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود, داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام الصبر والسلون.

كما تلقى برقية تعزية مماثلة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.