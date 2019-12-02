الملك سلمان يتلقى برقيات عزاء من قادة الكويت
في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

الملك سلمان يتلقى برقيات عزاء من قادة الكويت

2019/12/02
الساعة 6:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -, وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – برقيتي عزاء مماثلتين من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت, وسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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