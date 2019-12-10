الملك سلمان يستقبل أمير #الكويت

الملك سلمان يستقبل أمير #الكويت

2019/12/10
الساعة 2:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

 

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