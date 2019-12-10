الملك سلمان يستقبل أمير #الكويت

المواطن - الرياض
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل أمير دولة الكويت#الإخبارية #القمة_الخليجية pic.twitter.com/LQlwyPktcJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2019
#عاجل_السعودية | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة #الكويت.#القمه_الخليجيه_40 pic.twitter.com/l0vCJ4ukEd
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 10, 2019
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