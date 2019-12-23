الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في إندونيسيا
استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في إندونيسيا

2019/12/23
الساعة 1:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، اليوم، معالي رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في جمهورية إندونيسيا بامبانغ سوساتيو، يرافقه عدد من نواب الرئيس وأعضاء المجلس.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وبخاصة آفاق التعاون والتنسيق البرلماني بين مجلس الشورى والمجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي.


حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.

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