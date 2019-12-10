الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر

المواطن - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء قطر وزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.

ويشارك رئيس وزراء قطر في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.