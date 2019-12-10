الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر

الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر

2019/12/10
الساعة 1:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء قطر وزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.

ويشارك رئيس وزراء قطر في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.

 

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محمود أبوالهوى
ضيف
محمود أبوالهوى

وا أسفاه .. لماذا يا تميم ؟ كفى مقاطعة ، خادم الحرمين سلمان بن عبدالعزيز في مقام الوالد ، وتقديراً لكم وجه لكم الدعوة ( إذا دعيتم فأجيبوا ) هذا من فضائل الإسلام وشيم العرب

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4 ساعة


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