الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر

المواطن - الرياض
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء قطر وزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.
ويشارك رئيس وزراء قطر في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس الوزراء القطري #الإخبارية #القمة_الخليجية pic.twitter.com/pHjVkrFBjE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2019
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ضيف
وا أسفاه .. لماذا يا تميم ؟ كفى مقاطعة ، خادم الحرمين سلمان بن عبدالعزيز في مقام الوالد ، وتقديراً لكم وجه لكم الدعوة ( إذا دعيتم فأجيبوا ) هذا من فضائل الإسلام وشيم العرب
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