الملك سلمان يستقبل وزير خارجية اليونان
بحثا أوجه التعاون الثنائي

الملك سلمان يستقبل وزير خارجية اليونان

2019/12/17
الساعة 12:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، معالي وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.
وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة.


حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس، وعدد من المسؤولين.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الملك سلمان يستقبل وزير خارجية اليونان
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
    •
  • الملك سلمان لرئيسة المفوضية الأوروبية: نتطلع لمشاركتكم الفعالة بقمة العشرين  
    •
  • بحضور الملك سلمان ورئيس قرغيزستان توقيع 6 اتفاقيات تعاون ثنائية
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :