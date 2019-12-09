المملكة تستعرض تجربتها الرائدة في إدارة وطب الحشود

المواطن - واس

تستعرض المملكة تجربتها الرائدة في مواسم الحج، كونها تجربة فريدة من نوعها في إدارة أكثر من 3 ملايين حاج في نطاق جغرافي وزمني محدد، وذلك خلال المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود الذي تنظمه الصحة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الذي سيعقد في مدينة جدة خلال الفترة من 10 – 13 ديسمبر 2019م، حيث تعد المملكة مرجعاً رائداً في مجال صحة وإدارة الحشود، ولديها خبرات متميزة في هذا المجال أشاد بها العديد من المنظمات الصحية الدولية .

وسيتناول المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 30 دولة عدد من الموضوعات ذات الصلة بخبرات ومكتسبات إدارة الحشود، كتطوير الأنظمة وآليات التمويل والتوعية الصحية والتعليم والأمن الصحي والصحة الإلكترونية، ومراقبة تقصيات الصحة العامة، ومعايير الرعاية في طب الحشود، إلى جانب الدراسات المتعلقة بطب الحشود وإدارة الطوارئ للمخاطر بالحشود والحج والعمرة كالدراسات المتعلقة بالبكتريا المقاومة للمضادات، وانتقال العدوى والأمراض المعدية والتطوع في طب الحشود والاحتياجات المستقبلية للرعاية الصحية، حيث يستهدف المؤتمر الممارسين الصحيين المشاركين في إدارة وصحة الحشود ومخططي ومنظمي الفعاليات بمختلف أنواعها .