المملكة توزع 24 طناً مواد غذائية على اللاجئين السوريين

المواطن - أحمد العطوي

وزع فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية والجهات ذات العلاقة في المملكة الأردنية الهاشمية عدد 813 سلةً غذائيةً على اللاجئين السوريين في محافظة المفرق شمال الأردن، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا التوزيع 4827 فرداً بإجمالي 24 طناً وذلك ضمن المحطة السادسة من محطات توزيع السلال الغذائية في الأردن.

من جانبه أكد الدكتور بدر السمحان أن مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية مستمر بتوزيع السلال الغذائية على الأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية الذي تم إطلاقه مؤخراً والذي سيستهدف أيضا إن شاء الله الأشقاء الأردنيين والسوريين والفلسطينيين.

وأضاف السمحان أن مركز الملك سلمان للإغاثة يسعى دوماً لتامين المتطلبات الإغاثية التي تحتاجها الأسر اللاجئة امتدادا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وبحرص ومتابعة مستمرة من معالي المشرف العام على المركز الدكتور / عبد الله الربيعة الذي يؤكد على أهمية تلمس احتياجات الأشقاء السوريين وتقديم البرامج الإنسانية لهم للتخفيف عليهم من ضغوط الظروف القاسية التي يمرون بها وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

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