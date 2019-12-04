المملكة ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا للسفر 2020

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أصدرت شركة SOS، تقرير خريطة مخاطر السفر، يوضح أكثر الدول أمانًا وخطورة في العالم للسفر في عام 2020، مع توضيح أكبر المشكلات التي سيواجهها المسافرون، تم تصنيف الدول في فئات مختلفة من المخاطر، لا يوجد، منخفضة، متوسطة، مرتفعة ومتطرفة.

بحسب الشركة المختصة بمجال الخدمات الطبية وحماية العمال في الخارج، تعد بلدان الشمال الأوروبي، السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج وأيسلندا، من أكثر الدول أمانًا في العالم التي تقوم بزيارتها، وكذلك سويسرا وغرينلاند وسلوفينيا.

وتم تصنيف الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا ومعظم أوروبا على أنها منخفضة المخاطر، وكذلك الأرجنتين واليابان والصين وناميبيا.

وتم تصنيف المملكة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا وكوستاريكيا وجنوب إفريقيا، بمستوى متوسط.

واعتبر التقرير أن ليبيا وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان هي بلدان شديدة الخطورة؛ بسبب النزاعات المستمرة، في حين أن المكسيك والهند ومصر ومدغشقر حازوا على تصنيفات مختلطة طبقًا للأماكن المختلفة.

واستندت معايير التقرير إلى التهديد الحالي الذي يتعرض له المسافرون بسبب العنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية فضلاً عن الجرائم العنيفة والصغيرة، وتشمل العوامل الأخرى البنية التحتية للنقل والعلاقات الصناعية وفعالية خدمات الأمن والطوارئ والقابلية للكوارث الطبيعية.