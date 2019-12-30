المنتخبات السعودية تخطف الأنظار في 2019

المواطن - مروة نبيل

تألقت المنتخبات السعودية لكرة القدم بشكل لافت خلال منافسات عام 2019، ونجحت في خطف بطاقات التأهل إلى البطولات القارية.

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إنجازات منتخبات كرة القدم في 2019، ومنها تأهل الأخضر الأولمبي إلى بطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند.

وتأهل منتخب السعودية لكرة قدم الصالات إلى كأس آسيا 2020 في تركمانستان، صعود الأخضر تحت 16 عامًا إلى بطولة كأس آسيا 2020 في البحرين، كما توج المنتخب الوطني تحت 19 عامًا بلقب اتحاد غرب آسيا.

ونجح المنتخب السعودي تحت 16 عامًا في تحقيق بطولة اتحاد غرب آسيا التي أُقيمت منافساتها في الأردن، وشارك الأخضر تحت 20 عامًا في منافسات كأس العالم في بولندا.

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