المنتخب السعودي .. صدارة بجدارة

المواطن - مروة نبيل

ظهر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمستوى مميز خلال مباراته ضد عمان اليوم، ليُحقق فوزًا بثلاثية، ويخطف صدارة المجموعة الثانية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وانتهت مباراة السعودية ضد عمان التي أُقيمت على ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي بفوز الأخضر بنتيجة 3/ 1، سجل فراس البريكان هدفًا، فيما أحرز هتان باهبري هدفين.

إشادة بمستوى المنتخب السعودي:

وقدم أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله ،التهنئة للأخضر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف مبروك الفوز والصدارة”.

وكتب الناقد الرياضي عادل التويجري: “الصقور الخضر ينتصرون مستوى ونتيجة.. مبروك”، وعلق الإعلامي محمد البكيري قائلًا: “نجوم الفوز والتأهل: البريكان. باهبري. الفرج. القرني. اعزف اعزف يالأخضر”.

وعلق رئيس النادي الأهلي السابق مساعد هليل الزويهري على فوز المنتخب السعودي قائلًا: “الحمد لله على الانتصار.. وألف مبروك للجماهير الغالية.. تأهل صقورنا المستحق.. يا رب توفيقك”.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان: “ألف مبروك لمنتخبنا الحبيب هارد لك للإخوة العمانيين شكرًا لمجهوداتكم يا أبطال والقادم أجمل إن شاء الله”، وكتب مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب أحمد المسعود: “ألف مبروك لصقورنا الخضر الفوز والتأهل.. مستوى مميز.. وأداء متصاعد.. وفالنا الذهب”.

وأثنى الإعلامي الإماراتي عامر عبدالله المري بمستوى المنتخب السعودي وقال: “بعد أن لعب مباراته الأولى منقوصًا من نجومه، الأخضر يأخذ الصدارة بعد الانتصار على الأحمرين البحريني والعماني ويقلب حسابات البطولة.. صحوة الكبير دائمًا مرعبة.. أبارك للأشقاء السعوديين هارد لك للأشقاء العمانيين”.