المنتخب السعودي يستعيد ذكريات تتويجه بأول لقب آسيوي
بعد فوزه على الصين في النهائي

المنتخب السعودي يستعيد ذكريات تتويجه بأول لقب آسيوي

2019/12/17
الساعة 12:51 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذاكرة تتويج الأخضر بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر حساب المنتخب السعودي مقطع فيديو عبر “تويتر”، يكشف من خلاله مشوار الأخضر خلال مشاركته الأولى في منافسات بطولة كأس آسيا 1984، والتي انتهت بحصده اللقب.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في 26 من شهر أكتوبر عام 1984، في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد تصدره المجموعة الثانية من التصفيات.

وشارك الأخضر في النسخة الثامنة من كأس آسيا التي أُقيمت في سنغافورة تحت قيادة المدرب الوطني خليل الزياني، ولعب المنتخب السعودي في مجموعة ضمت الكويت حامل اللقب ووصفه كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى قطر وسوريا.

وبدأ الأخضر مشواره بالتعادل ضد كوريا الجنوبية بنتيجة 1/ 1، ثم فاز على سوريا بهدف دون رد، وتعادل بعد ذلك مع قطر بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز على الكويت بهدف قاتل، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا كمتصدر المجموعة.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الإيراني في نصف النهائي، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1/ 1، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأخضر، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الصيني في نهائي كأس آسيا الذي أُقيم في 16 ديسمبر عام 1984، ونجح في الفوز بهدفين دون رد، ليتربع الأخضر على عرش آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

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