المهندس وأصالة والجيلاني في سمرة مميزة بـ #الرياض

المواطن - الرياض

شهد الجمهور المحب للفن والذوق الرفيع، أمس الجمعة، سهرة فنية مميزة ضمن سمرات موسم الرياض، شهدها منتزه الثمامة البري- محمية الملك خالد الملكية، وأحياها الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة والفنان وليد الجيلاني.

وجاء الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيما عرضت روتانا خليجية الحفل على الهواء مباشرة.

وتفاعل الجمهور مع أغاني الفنان ماجد المهندس وأصالة والجيلاني، حيث قدموا باقة من أجمل الأغاني.

وجهزت الجهات المنظمة المنطقة بشكل يستهوي عشاق السمر والمناطق الصحراوية، ليقدم النجوم باقة من أجمل أغنياتهما التي يترقبها محبو الفن الجميل.

وتأخذ سمرات موسم الرياض الحضور إلى رحلة من الغناء الأصيل، في أجواء مميزة وراقية، حيث تشكل هذه الحفلات الجانب الفني والطربي لموسم الرياض الترفيهي، الذي جذب أنظار العالم، وقدم الترفيه بأشكال لم تحدث في منطقة الشرق الأوسط من قبل، وسط إقبال الملايين من داخل وخارج المملكة لمتابعة الفعاليات الممتعة.

مشتاق ودي بشوفك يا نظر عيني

حتى شعوري يعبر لك عن احساسه

يا كامل الزين طلبتك يومٍ تجيني

تعـال ريـح خفوقي وهـدي انفاسه

يا عمري لا تبتعد البُعـد يكويني

قربك سعـادة وعـالم تبتسم ناسـه..#وليد_الجيلاني_سمرات_الرياض@waleedaljilani0 pic.twitter.com/SrB8G1oUaQ — روتانا خليجية (@Khalejiatv) December 13, 2019