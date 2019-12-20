“المواطن” تحاور منقذ الخمسينية من بركة الصرف في حفر الباطن
نُقلت لمستشفى الملك خالد وهي بحالة مستقرة

“المواطن” تحاور منقذ الخمسينية من بركة الصرف في حفر الباطن

2019/12/20
الساعة 8:42 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تمكن المواطن مناور عبدالله الشمري من إنقاذ امرأة في العقد الخامس من عمرها سقطت في بركة صرف صحي مجاوره لمنزله بحي أبو موسى الأشعري أحد أقدم الأحياء بمحافظة حفر الباطن، حيث تم نقلها بعد ذلك إلى مستشفى الملك خالد العام، وهي بحالة مستقرة.

وقال الشمري في تصريحات إلى “المواطن“: كنت في مجلسي ولدي عدد من الأصدقاء في جلسة معتادة بعد صلاة المغرب وسمعت صوت صراخ امرأة تستنجد وخرجت مسرعًا أبحث عن مصدر الصوت ولكن لم أرَ أحدًا، وبعدها سمعت صوتًا قريبًا مني جدًّا ونظرت إلى الأسفل فإذا بيد امرأة تخرج وتختفي من بركة للصرف الصحي.

وأضاف الشمري: ركضت لها مسرعًا ولما شاهدتني استنجدت بي وهي في حالة يرثى لها، وقمت مباشرةً بسحب يدها إلى الخارج لكي أنقذها وقمت برفعها، وكذلك استنجدت بصوت مرتفع لأصدقائي الذين أتوا مسرعين لمساعدتي وتم إخراجها.

 

 

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متعب الزبيلي
ضيف
متعب الزبيلي

جزاه الله خير الله لا يحرمه الأجر

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