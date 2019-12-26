“المواطن” تستبق ديربي عسير الأول بتصويت جماهيري !

المواطن - الرياض

تطلق صحيفة “المواطن“، ممثلة بالقسم الرياضي، تصويتًا خاصًّا بتوقع نتيجة الديربي التاريخي الأول بالدوري السعودي للمحترفين بين قطبي منطقة عسير ناديي أبها وضمك، والذي يقام عصر السبت المقبل على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وقد سبق للناديين أن التقيا في مسابقات عدة ودوريات بدرجات أقل؛ كونهما من نفس المنطقة، لكنهما لم يسبق أن التقيا بدوري المحترفين- الدوري الممتاز- قبل أن يتحقق ذلك أخيرًا بعد أن تمكنا من الصعود سويًّا هذا العام.

وقبل الديربي بينهما، يحتل أبها المركز السابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين وأربع هزائم، أما نادي ضمك فيحتل المركز الـ16 والأخير بالدوري برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل وحيد وتسع هزائم.

وكان أبها وضمك صعدا معًا من دوري الدرجة الأولى بالموسم الماضي إلى دوري المحترفين.

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