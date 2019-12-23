المولد يُشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

المواطن - مروة نبيل

شارك نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعيد المولد، في التدريبات الجماعية، اليوم الاثنين، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح خلال الأيام الماضية.

وكان سعيد المولد قد أصيب بالتواء في الكاحل، بداية شهر ديسمبر الجاري، خلال المران، قبل أن تتجدد إصابته خلال عمليات الإحماء قبل مباراة الأهلي وضمك الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الشباب على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة.

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