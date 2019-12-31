الميليشيا تحرق بوابة السفارة الأمريكية لدى بغداد

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حاولت ميليشيات عراقية، مساء اليوم الثلاثاء، اقتحام البوابة الثانية للسفارة الأمريكية في بغداد وأشعلت فيها النار.

شاهد.. حرق البوابة الثانية للسفارة الأميركية في #بغداد ومحاولات مستمرة لاقتحامها pic.twitter.com/6sAVJugINi — الحدث (@AlHadath) December 31, 2019

وهاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، الثلاثاء، السفارة الأمريكية في بغداد، ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات للسفارة، منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت، الأحد، قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلامًا وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة، بحسب ما أفاد مراسل “العربية” و”الحدث”.

كما حرق عدد من المهاجمين كرفانات الحماية الخاصة بالسفارة عند البوابات الخارجية، بينما أفادت مصادر “العربية” و”الحدث” بأن القوات العراقية لم تتدخل لحماية السفارة الأمريكية.

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